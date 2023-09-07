00:26 ()
Свернуть список

Литва - Словения прямая трансляция 07.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
07 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), За 5-8 места
Литва
Словения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Литва - Словения, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), За 5-8 места, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Словения
Главные тренеры
Литва Казис Максвитис
Словения Александр Секулич
История личных встреч
01.09.2022 ЧЕ-2022 (м) Группа B. 1-й тур Словения92 : 85Литва
04.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Финал Литва85 : 96Словения
04.09.2014 ЧМ-2014 (м) Группа D. 5-й тур Литва67 : 64Словения
15.09.2011 ЧЕ-2011 За 5-8 места Словения77 : 80Литва
05.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала Литва68 : 87
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур 104 : 110Литва
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур Литва92 : 67
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 71 : 91Литва
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур Литва96 : 66
06.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала 100 : 89Словения
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур 100 : 71Словения
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Словения91 : 80
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Словения92 : 77
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур 67 : 88Словения

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close