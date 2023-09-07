Литва - Словения прямая трансляция 07.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
07 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), За 5-8 места
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Литва - Словения, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), За 5-8 места, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Литва
Словения
Главные тренеры
|Казис Максвитис
|Александр Секулич
История личных встреч
|01.09.2022
|ЧЕ-2022 (м)
|Группа B. 1-й тур
|92 : 85
|04.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Финал
|85 : 96
|04.09.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа D. 5-й тур
|67 : 64
|15.09.2011
|ЧЕ-2011
|За 5-8 места
|77 : 80
|05.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|68 : 87
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|104 : 110
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|92 : 67
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|96 : 66
|06.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|100 : 89
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|100 : 71
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|91 : 80
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|92 : 77
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|67 : 88