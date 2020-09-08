Грузия - Испания 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
08 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 5-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Испания, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Испания
|12
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Соломон Кверквелия
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|23
|зщ
|Лаша Двали
|13
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|6
|пз
|Лука Гагнидзе
|15
|пз
|Ираклий Азаров
|20
|нп
|Георгий Чакветадзе
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|8
|пз
|Фабиан Руис
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|9
|пз
|Гави
|10
|нп
|Марко Асенсио
|7
|нп
|Альваро Мората
|21
|нп
|Дани Ольмо
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 5-й тур
|4 : 0
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 2-й тур
|1 : 2
|07.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 12-й тур
|2 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 2-й тур
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|06.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Грузия — Испания. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.