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Грузия - Испания 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
08 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 5-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Грузия
Испания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Испания, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Испания
12ГрузияврГеоргий Мамардашвили
5ГрузиязщСоломон Кверквелия
4ГрузиязщГурам Кашия
23ГрузиязщЛаша Двали
13ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
10ГрузияпзОтар Китеишвили
6ГрузияпзЛука Гагнидзе
15ГрузияпзИраклий Азаров
20ГрузиянпГеоргий Чакветадзе
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
23ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
3ИспаниязщАлекс Бальде
8ИспанияпзФабиан Руис
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
9Испанияпз Гави
10ИспаниянпМарко Асенсио
7ИспаниянпАльваро Мората
21ИспаниянпДани Ольмо
Главные тренеры
ФранцияВилли Саньоль
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
История личных встреч
05.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа B. 5-й турИспания4 : 0Грузия
28.03.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа B. 2-й турГрузия1 : 2Испания
07.06.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Испания0 : 1Грузия
15.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа I. 12-й турИспания2 : 0Грузия
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа I. 2-й турГрузия0 : 1Испания
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й тур2 : 0Грузия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й тур1 : 2Грузия
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 2-й турГрузия1 : 1
25.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГрузия6 : 1
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 13 : 0Грузия
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. Финал0 : 0 4 : 5Испания
15.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаИспания2 : 1
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 2-й тур2 : 0Испания
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 1-й турИспания3 : 0
06.12.2022ЧМ-2022 - финальный раунд1/8 финала0 : 0 3 : 0Испания
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Грузия — Испания. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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