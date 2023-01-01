Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
08 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Лихтенштейн, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Главные тренеры
|Мартин Штоклаза
|Конрад Фюнфштюк
История личных встреч
|18.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|0 : 3
|05.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|5 : 0
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|3 : 0
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 9-й тур
|4 : 1
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 1-й тур
|1 : 8
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|3 : 0
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 6-й тур
|4 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 7
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|4 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0