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Кипр - Шотландия 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
08 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 5-й тур
Кипр
Шотландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Шотландия, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр
Шотландия
Главные тренеры
ГрузияТемури Кецбая
ШотландияСтив Кларк
История личных встреч
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 1-й турШотландия3 : 0Кипр
16.11.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа I. 9-й турКипр1 : 2Шотландия
08.06.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа I. 3-й турШотландия2 : 1Кипр
11.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Кипр1 : 2Шотландия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й тур3 : 1Кипр
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й турКипр1 : 2
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Кипр
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 1-й турШотландия3 : 0Кипр
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 22 : 3Кипр
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й турШотландия2 : 0
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й тур1 : 2Шотландия
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 2-й турШотландия2 : 0
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 1-й турШотландия3 : 0Кипр
16.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 12 : 1Шотландия

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