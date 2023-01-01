Хорватия - Латвия 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
08 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Латвия, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Латвия
Главные тренеры
|Златко Далич
|Дайнис Казакевич
История личных встреч
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|03.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|14.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 4 ДВ
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|17.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|За 3-е место
|2 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|22.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 6-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Хорватия — Латвия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.