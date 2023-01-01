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Хорватия - Латвия 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
08 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 5-й тур
Хорватия
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Латвия, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Латвия
Главные тренеры
ХорватияЗлатко Далич
ЛатвияДайнис Казакевич
История личных встреч
11.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа F. 10-й турХорватия2 : 0Латвия
03.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа F. 1-й турЛатвия0 : 3Хорватия
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. ФиналХорватия0 : 0 4 : 5
14.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финала2 : 4 ДВХорватия
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 2-й тур0 : 2Хорватия
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 1-й турХорватия1 : 1
17.12.2022ЧМ-2022 - финальный раундЗа 3-е местоХорватия2 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й тур2 : 1Латвия
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й турЛатвия2 : 3
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 2-й тур1 : 0Латвия
22.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 2Латвия
25.09.2022Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 6-й тур1 : 1Латвия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Хорватия — Латвия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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