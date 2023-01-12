Люксембург - Исландия 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
08 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Исландия, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люксембург
Исландия
Главные тренеры
|Люк Хольтц
|Оге Харейде
История личных встреч
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|2 : 0
|09.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 6
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|0 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|1 : 2
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 7
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|3 : 0
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1