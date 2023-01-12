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Люксембург - Исландия 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
08 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 5-й тур
Люксембург
Исландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Исландия, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Люксембург
Исландия
Главные тренеры
ЛюксембургЛюк Хольтц
НорвегияОге Харейде
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 2Люксембург
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турЛюксембург2 : 0
09.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЛюксембург0 : 1
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турЛюксембург0 : 6
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 1-й тур0 : 0Люксембург
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турИсландия0 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турИсландия1 : 2
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й тур0 : 7Исландия
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 1-й тур3 : 0Исландия
12.01.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Исландия

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