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Словакия - Португалия 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
08 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 5-й тур
Словакия
Португалия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Португалия, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Португалия
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
ИспанияРоберто Мартинес
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 1Словакия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й тур1 : 2Словакия
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турСловакия2 : 0
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 1-й турСловакия0 : 0
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Словакия0 : 0
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 1Португалия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турПортугалия3 : 0
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й тур0 : 6Португалия
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 1-й турПортугалия4 : 0
10.12.2022ЧМ-2022 - финальный раунд1/4 финала1 : 0Португалия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Словакия — Португалия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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