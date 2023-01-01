00:39 ()
Свернуть список

Парагвай - Перу 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 01:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
Парагвай
Перу

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Перу, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Перу
Главные тренеры
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
Перу Хуан Максимо Рейносо Гусман
История личных встреч
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Парагвай
30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Перу2 : 0Парагвай
03.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Перу3 : 3 4 : 3Парагвай
09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Парагвай2 : 2Перу
23.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Парагвай
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Парагвай
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Парагвай1 : 4Перу
14.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Перу1 : 0Парагвай
04.07.2015 Кубок Америки За 3-е место Перу2 : 0Парагвай
19.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Перу2 : 1Парагвай
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Парагвай2 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Парагвай
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 0Парагвай
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Парагвай
27.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Парагвай0 : 0
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Перу
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Перу
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Перу
25.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Перу
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close