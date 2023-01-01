Парагвай - Перу 08 Сентября прямая трансляция
08 Сентября 2023 года в 01:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Перу, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Перу
Главные тренеры
|Гильермо Баррос Скелотто
|Хуан Максимо Рейносо Гусман
История личных встреч
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|2 : 0
|03.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|3 : 3 4 : 3
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|2 : 2
|23.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|1 : 4
|14.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|04.07.2015
|Кубок Америки
|За 3-е место
|2 : 0
|19.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|2 : 1
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0