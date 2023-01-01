Колумбия - Венесуэла 08 Сентября прямая трансляция
08 Сентября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Венесуэла, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Венесуэла
Главные тренеры
|Нестор Габриэль Лоренсо
|Фернандо Батиста
|Фернандо Батиста
|Фернандо Батиста
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|0 : 1
|18.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
|10.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 0
|11.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|08.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|01.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|2 : 0
|14.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|0 : 1
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 12-й тур
|1 : 0
|12.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 3-й тур
|1 : 1
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|29.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1