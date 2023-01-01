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Колумбия - Венесуэла 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
Колумбия
Венесуэла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Венесуэла, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Венесуэла
Главные тренеры
Аргентина Нестор Габриэль Лоренсо
Аргентина Фернандо Батиста
Аргентина Фернандо Батиста
Аргентина Фернандо Батиста
Аргентина Фернандо Батиста
История личных встреч
30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Венесуэла0 : 1Колумбия
18.06.2021 Кубок Америки Группа B. 2-й тур Колумбия0 : 0Венесуэла
10.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Колумбия3 : 0Венесуэла
11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия0 : 0Венесуэла
08.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венесуэла1 : 2Колумбия
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Венесуэла0 : 0Колумбия
01.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Колумбия2 : 0Венесуэла
14.06.2015 Кубок Америки Группа C Колумбия0 : 1Венесуэла
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 12-й тур Венесуэла1 : 0Колумбия
12.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 3-й тур Колумбия1 : 1Венесуэла
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Колумбия
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Колумбия1 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Колумбия
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Колумбия
29.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Колумбия
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Венесуэла
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Венесуэла
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Венесуэла
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Венесуэла
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 1Венесуэла

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