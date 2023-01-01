Аргентина - Эквадор 08 Сентября прямая трансляция
08 Сентября 2023 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Эквадор, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Эквадор
Главные тренеры
|Лионель Скалони
История личных встреч
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 1
|04.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|3 : 0
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|13.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 6
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 3
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 2
|01.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|0 : 0
|12.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 14-й тур
|1 : 1
|03.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 5-й тур
|4 : 0
|19.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|29.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Финал
|3 : 3 4 : 2
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|29.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2