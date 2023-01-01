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Аргентина - Эквадор 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
Аргентина
Эквадор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Эквадор, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Эквадор
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Эквадор1 : 1Аргентина
04.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина3 : 0Эквадор
09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0Эквадор
13.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор1 : 6Аргентина
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Эквадор1 : 3Аргентина
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина0 : 2Эквадор
01.04.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 1Эквадор
16.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Эквадор0 : 0Аргентина
12.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 14-й тур Эквадор1 : 1Аргентина
03.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 5-й тур Аргентина4 : 0Эквадор
19.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Аргентина
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0
29.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина7 : 0
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0
18.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Финал Аргентина3 : 3 4 : 2
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор1 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Эквадор
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Эквадор
29.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Эквадор1 : 2

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