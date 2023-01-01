Латвия U21 - Италия U21 08 Сентября прямая трансляция
08 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия U21 - Италия U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия U21
Италия U21
Главные тренеры
|Александр Иванович Басов
История личных встреч
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|2 : 0
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|0 : 2
|02.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|1 : 0
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|0 : 0
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|4 : 0
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|4 : 1
|09.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|1 : 1
|06.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|0 : 3
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|1 : 0
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|1 : 1