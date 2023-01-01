00:40 ()
Свернуть список

Латвия U21 - Италия U21 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A
Латвия U21
Италия U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия U21 - Италия U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия U21
Италия U21
Главные тренеры
ЛатвияАлександр Иванович Басов
История личных встреч
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа AЛатвия U212 : 0
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 2Латвия U210 : 2
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 2Латвия U211 : 0
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 20 : 0Латвия U21
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 24 : 0Латвия U21
14.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Италия U214 : 1
09.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 61 : 1Италия U21
06.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 60 : 3Италия U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Италия U211 : 0
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 61 : 1Италия U21

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close