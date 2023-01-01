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Армения U21 - Албания U21 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E
Армения U21
Албания U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения U21 - Албания U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения U21
Албания U21
История личных встреч
12.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 8Армения U210 : 2
06.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 8Армения U211 : 4
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 83 : 1Армения U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 82 : 0Армения U21
11.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 87 : 0Армения U21
13.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 7Албания U211 : 1
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 73 : 0Албания U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 7Албания U210 : 3
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 7Албания U210 : 1
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 72 : 1Албания U21

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