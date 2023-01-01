Армения U21 - Албания U21 08 Сентября прямая трансляция
08 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения U21 - Албания U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Армения U21
Албания U21
История личных встреч
|12.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|0 : 2
|06.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|1 : 4
|02.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|3 : 1
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|2 : 0
|11.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|7 : 0
|13.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|1 : 1
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|3 : 0
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|0 : 3
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|0 : 1
|16.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|2 : 1