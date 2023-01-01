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Нидерланды U21 - Молдавия U21 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Нидерланды U21
Молдавия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды U21 - Молдавия U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды U21
Молдавия U21
Главные тренеры
РумынияШтефан Стойка
История личных встреч
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Молдавия U210 : 3Нидерланды U21
07.09.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Нидерланды U213 : 0Молдавия U21
11.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 50 : 1Нидерланды U21
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Нидерланды U216 : 0
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Молдавия U210 : 3Нидерланды U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Нидерланды U212 : 0
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 50 : 0Нидерланды U21
15.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа C1 : 3Молдавия U21
08.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Молдавия U211 : 1
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Молдавия U210 : 3Нидерланды U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 50 : 4Молдавия U21
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 50 : 0Молдавия U21

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