Нидерланды U21 - Молдавия U21 08 Сентября прямая трансляция
08 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды U21 - Молдавия U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды U21
Молдавия U21
Главные тренеры
|Штефан Стойка
История личных встреч
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 3
|07.09.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|3 : 0
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 1
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|6 : 0
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 3
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|2 : 0
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 0
|15.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа C
|1 : 3
|08.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|1 : 1
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 3
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 4
|16.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 0