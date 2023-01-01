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Португалия U21 - Андорра U21 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G
Португалия U21
Андорра U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U21 - Андорра U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия U21
Андорра U21
История личных встреч
11.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Португалия U212 : 1
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 40 : 9Португалия U21
04.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 41 : 5Португалия U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 40 : 4Португалия U21
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Португалия U211 : 1
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GАндорра U211 : 1
16.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа G2 : 2Андорра U21
24.03.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа G0 : 0Андорра U21
13.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 77 : 0Андорра U21
09.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 72 : 0Андорра U21

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