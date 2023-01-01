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Польша U21 - Косово U21 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D
Польша U21
Косово U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша U21 - Косово U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша U21
Косово U21
История личных встреч
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 2Польша U211 : 2
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 20 : 5Польша U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 2Польша U211 : 1
24.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 22 : 2Польша U21
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 2Польша U215 : 0
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа DКосово U212 : 0
13.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 71 : 1Косово U21
10.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 7Косово U210 : 5
04.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 70 : 3Косово U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 70 : 0Косово U21

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