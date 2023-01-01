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Ирландия U21 - Турция U21 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A
Ирландия U21
Турция U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия U21 - Турция U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия U21
Турция U21
История личных встреч
27.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-офф0 : 0 3 : 1Ирландия U21
23.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-оффИрландия U211 : 1
14.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 64 : 1Ирландия U21
06.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Ирландия U213 : 1
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Ирландия U213 : 0
14.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 93 : 2Турция U21
10.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 9Турция U210 : 0
25.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 90 : 2Турция U21
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 9Турция U211 : 2
12.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 92 : 0Турция U21

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