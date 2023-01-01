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Швеция U21 - Северная Македония U21 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Швеция U21
Северная Македония U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция U21 - Северная Македония U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция U21
Северная Македония U21
История личных встреч
19.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа C0 : 5Швеция U21
09.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Швеция U211 : 1
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 60 : 3Швеция U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Швеция U210 : 2
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 61 : 0Швеция U21
05.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 84 : 0Северная Македония U21
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 8Северная Македония U213 : 1
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 8Северная Македония U210 : 1
24.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 82 : 1Северная Македония U21
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 8Северная Македония U210 : 1

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