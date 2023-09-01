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Азербайджан - Бельгия 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Далга Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 6500
09 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур
Азербайджан
Бельгия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Бельгия, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Далга Арена (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Бельгия
Главные тренеры
Италия Джанни Де Бьязи
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
02.09.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 9-й тур Азербайджан1 : 1Бельгия
29.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 6-й тур Бельгия4 : 1Азербайджан
21.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 16-й тур Азербайджан0 : 1Бельгия
11.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 4-й тур Бельгия3 : 0Азербайджан
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 3-й тур Азербайджан1 : 1
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур 5 : 0Азербайджан
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур 4 : 1Азербайджан
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 3Азербайджан
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 2Азербайджан
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 4-й тур 0 : 3Бельгия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 3-й тур Бельгия1 : 1
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Бельгия
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур 0 : 3Бельгия
01.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа F. 3-й тур 0 : 0Бельгия
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В Европе продолжается отбор к ЧЕ-2024. Некоторые команды уже близки к попаданию на турнир, а у кого-то ситуация в группе настолько сложная, что и сентябрьские матчи не дадут ответов.У Португалии весьма комфортная ситуация, а Италии и Испании больше нельзя ошибаться Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Азербайджан — Бельгия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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