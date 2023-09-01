Азербайджан - Бельгия 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Далга Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 6500
09 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Бельгия, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Далга Арена (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Бельгия
Главные тренеры
|Джанни Де Бьязи
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|02.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 1
|29.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|4 : 1
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 16-й тур
|0 : 1
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|4 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 3
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|01.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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В Европе продолжается отбор к ЧЕ-2024. Некоторые команды уже близки к попаданию на турнир, а у кого-то ситуация в группе настолько сложная, что и сентябрьские матчи не дадут ответов.У Португалии весьма комфортная ситуация, а Италии и Испании больше нельзя ошибаться Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Азербайджан — Бельгия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.