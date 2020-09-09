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Украина - Англия 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
09 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Украина
Англия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Англия, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Англия
23 Украина вр Андрей Лунин
17 Украина зщ Ефим Конопля
13 Украина зщ Илья Забарный
4 Украина зщ Сергей Кривцов
16 Украина зщ Виталий Миколенко
6 Украина пз Тарас Степаненко
5 Украина пз Сергей Сидорчук
17 Украина пз Александр Зинченко
7 Украина пз Андрей Ярмоленко
9 Украина нп Владислав Ванат
15 Украина нп Виктор Цыганков
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Кайл Уолкер
14 Англия зщ Марк Гехи
6 Англия зщ Гарри Магуайр
3 Англия зщ Бен Чилуэлл
10 Англия пз Джуд Беллингем
4 Англия пз Деклан Райс
8 Англия пз Джордан Хендерсон
7 Англия пз Букайо Сака
9 Англия нп Гарри Кейн
11 Англия нп Маркус Рашфорд
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань (и.о.)
Украина Сергей Станиславович Ребров
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур Англия2 : 0Украина
03.07.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/4 финала Украина0 : 4Англия
10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа H. 10-й тур Украина0 : 0Англия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа H. 2-й тур Англия1 : 1Украина
19.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Англия1 : 0Украина
10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. 11-й тур Украина1 : 0Англия
01.04.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. 6-й тур Англия2 : 1Украина
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 4-й тур Украина1 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур 2 : 3Украина
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 3Украина
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур Англия2 : 0Украина
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 6-й тур Украина0 : 0
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 4-й тур Англия7 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур 0 : 4Англия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур Англия2 : 0Украина
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур 1 : 2Англия
10.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала Англия1 : 2
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В Европе продолжается отбор к ЧЕ-2024. Некоторые команды уже близки к попаданию на турнир, а у кого-то ситуация в группе настолько сложная, что и сентябрьские матчи не дадут ответов.У Португалии весьма комфортная ситуация, а Италии и Испании больше нельзя ошибаться Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Украина — Англия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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