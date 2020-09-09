Украина - Англия 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
09 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Англия, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Англия
|23
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Ефим Конопля
|13
|зщ
|Илья Забарный
|4
|зщ
|Сергей Кривцов
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|5
|пз
|Сергей Сидорчук
|17
|пз
|Александр Зинченко
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
|9
|нп
|Владислав Ванат
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|14
|зщ
|Марк Гехи
|6
|зщ
|Гарри Магуайр
|3
|зщ
|Бен Чилуэлл
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|4
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Джордан Хендерсон
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань (и.о.)
|Сергей Станиславович Ребров
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|03.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 4
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. 10-й тур
|0 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. 2-й тур
|1 : 1
|19.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 11-й тур
|1 : 0
|01.04.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 6-й тур
|2 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 6-й тур
|0 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|10.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 2
Текстовая трансляция
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В Европе продолжается отбор к ЧЕ-2024. Некоторые команды уже близки к попаданию на турнир, а у кого-то ситуация в группе настолько сложная, что и сентябрьские матчи не дадут ответов.У Португалии весьма комфортная ситуация, а Италии и Испании больше нельзя ошибаться Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Украина — Англия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.