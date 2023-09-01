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Северная Македония - Италия 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
09 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Северная Македония
Италия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Италия, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Македония
Италия
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
14 Северная Македония зщ Дарко Велковски
8 Северная Македония зщ Эзган Алиоски
4 Северная Македония пз Джоко Зайков
21 Северная Македония пз Элиф Элмас
5 Северная Македония пз Ариян Адеми
10 Северная Македония пз Энис Барди
3 Северная Македония пз Стефан Ашковски
9 Северная Македония пз Александар Трайковски
19 Северная Македония нп Милан Ристовски
23 Северная Македония нп Илия Несторовски
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
14 Италия зщ Джорджио Скальвини
23 Италия зщ Алессандро Бастони
3 Италия зщ Федерико Димарко
18 Италия пз Николо Барелла
20 Италия пз Сандро Тонали
7 Италия пз Давиде Фраттези
22 Италия нп Джакомо Распадори
19 Италия нп Матео Ретеги
10 Италия нп Вильфред Ньонто
Главные тренеры
Северная Македония Благойя Милевски
Италия Роберто Манчини
Италия Лучано Спаллетти
Италия Лучано Спаллетти
Италия Лучано Спаллетти
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
24.03.2022 ЧМ-2022 - Европа Плей-офф - 1/2 финала Италия0 : 1Северная Македония
06.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 9-й тур Италия1 : 1Северная Македония
09.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 3-й тур Северная Македония2 : 3Италия
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 4-й тур 7 : 0Северная Македония
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур Северная Македония2 : 3
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Северная Македония1 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур Северная Македония2 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Северная Македония1 : 3
18.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. За 3-е место 2 : 3Италия
15.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала 2 : 1Италия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур 0 : 2Италия
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур Италия1 : 2
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 0Италия
Текстовая трансляция
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В Европе продолжается отбор к ЧЕ-2024. Некоторые команды уже близки к попаданию на турнир, а у кого-то ситуация в группе настолько сложная, что и сентябрьские матчи не дадут ответов.У Португалии весьма комфортная ситуация, а Италии и Испании больше нельзя ошибаться Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Северная Македония — Италия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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