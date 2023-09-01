Северная Македония - Италия 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
09 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Италия, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Македония
Италия
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|14
|зщ
|Дарко Велковски
|8
|зщ
|Эзган Алиоски
|4
|пз
|Джоко Зайков
|21
|пз
|Элиф Элмас
|5
|пз
|Ариян Адеми
|10
|пз
|Энис Барди
|3
|пз
|Стефан Ашковски
|9
|пз
|Александар Трайковски
|19
|нп
|Милан Ристовски
|23
|нп
|Илия Несторовски
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|14
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|18
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Давиде Фраттези
|22
|нп
|Джакомо Распадори
|19
|нп
|Матео Ретеги
|10
|нп
|Вильфред Ньонто
Главные тренеры
|Благойя Милевски
|Роберто Манчини
|Лучано Спаллетти
|Лучано Спаллетти
|Лучано Спаллетти
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|24.03.2022
|ЧМ-2022 - Европа
|Плей-офф - 1/2 финала
|0 : 1
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 9-й тур
|1 : 1
|09.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 3-й тур
|2 : 3
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 3
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 3
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
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В Европе продолжается отбор к ЧЕ-2024. Некоторые команды уже близки к попаданию на турнир, а у кого-то ситуация в группе настолько сложная, что и сентябрьские матчи не дадут ответов.У Португалии весьма комфортная ситуация, а Италии и Испании больше нельзя ошибаться Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Северная Македония — Италия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.