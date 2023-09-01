Андорра - Беларусь 09 Сентября прямая трансляция

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Рассказываем, кто из игроков РПЛ поможет своей стране побороться за путёвку на чемпионат Европы.Рябчук и Эракович впервые сыграют за национальные команды в качестве футболистов «Спартака» и «Зенит 22 легионера РПЛ вызваны на игры отбора Евро-2024. Кому предстоят суперматчи? 0'В Европе продолжается отбор к ЧЕ-2024. Некоторые команды уже близки к попаданию на турнир, а у кого-то ситуация в группе настолько сложная, что и сентябрьские матчи не дадут ответов.У Португалии весьма комфортная ситуация, а Италии и Испании больше нельзя ошибаться Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Андорра — Беларусь. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.