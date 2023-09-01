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Андорра - Беларусь 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
09 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур
Андорра
Беларусь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Беларусь, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Беларусь
Главные тренеры
Андорра Кольдо Альварес
Беларусь Георгий Петрович Кондратьев
История личных встреч
06.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. 7-й тур Беларусь5 : 1Андорра
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. 3-й тур Андорра1 : 3Беларусь
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур 2 : 1Андорра
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур Андорра1 : 2
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур 1 : 1Андорра
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур Андорра0 : 2
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 0Андорра
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур Беларусь2 : 1
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур Беларусь1 : 2
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур 2 : 1Беларусь
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур Беларусь0 : 5
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 0Беларусь
Текстовая трансляция
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