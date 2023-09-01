Андорра - Беларусь 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
09 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Беларусь, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андорра
Беларусь
Главные тренеры
|Кольдо Альварес
|Георгий Петрович Кондратьев
История личных встреч
|06.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 7-й тур
|5 : 1
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 3-й тур
|1 : 3
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|2 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
Текстовая трансляция
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