Косово - Швейцария 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
09 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Швейцария, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Косово
Швейцария
Главные тренеры
|Ален Жиресс
|Мурат Якин
История личных встреч
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 0
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|3 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
|06.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|6 : 1