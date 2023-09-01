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Косово - Швейцария 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
09 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур
Косово
Швейцария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Швейцария, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Швейцария
Главные тренеры
Франция Ален Жиресс
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
29.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Швейцария1 : 1Косово
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур 2 : 1Косово
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур Косово0 : 0
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Косово1 : 1
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур 1 : 1Косово
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Косово1 : 1
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур Швейцария2 : 2
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур 1 : 2Швейцария
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Швейцария3 : 0
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур 0 : 5Швейцария
06.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала 6 : 1Швейцария

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