Германия - Япония 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
09 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Япония, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Япония
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|зщ
|Никлас Зюле
|26
|зщ
|Малик Тшау
|20
|зщ
|Робин Госенс
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|23
|пз
|Эмре Джан
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|24
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Серж Гнабри
|19
|нп
|Лерой Зане
|вр
|Косукэ Накамура
|зщ
|Юкинари Сугавара
|4
|зщ
|Коу Итакура
|3
|зщ
|Сого Танигути
|16
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|6
|пз
|Ватару Эндо
|9
|пз
|Каору Митома
|15
|пз
|Даити Камада
|14
|нп
|Дзюня Ито
|11
|нп
|Такефуса Кубо
|9
|нп
|Киого Фурухаси
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Хадзимэ Мориясу
История личных встреч
|23.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|1 : 2
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3