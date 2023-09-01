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Германия - Япония 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
09 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Германия
Япония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Япония, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Япония
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
Германия зщ Никлас Зюле
26 Германия зщ Малик Тшау
20 Германия зщ Робин Госенс
6 Германия пз Йозуа Киммих
23 Германия пз Эмре Джан
21 Германия пз Илкай Гюндоган
24 Германия пз Флориан Вирц
10 Германия пз Серж Гнабри
19 Германия нп Лерой Зане
Япония вр Косукэ Накамура
Япония зщ Юкинари Сугавара
4 Япония зщ Коу Итакура
3 Япония зщ Сого Танигути
16 Япония зщ Такэхиро Томиясу
6 Япония пз Ватару Эндо
9 Япония пз Каору Митома
15 Япония пз Даити Камада
14 Япония нп Дзюня Ито
11 Япония нп Такефуса Кубо
9 Япония нп Киого Фурухаси
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Япония Хадзимэ Мориясу
История личных встреч
23.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Германия1 : 2Япония
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия0 : 2
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Германия
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия3 : 3
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 3
25.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 0
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Япония4 : 1
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Япония6 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Япония1 : 2
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Япония1 : 1
05.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Япония1 : 1 1 : 3

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