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Румыния - Израиль 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
09 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур
Румыния
Израиль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Израиль, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Израиль
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
Израиль Алон Хазан
История личных встреч
29.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Израиль2 : 2Румыния
24.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Израиль1 : 2Румыния
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур 2 : 2Румыния
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур 0 : 0Румыния
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Румыния2 : 1
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур 0 : 2Румыния
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 5Румыния
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур Израиль2 : 1
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур 1 : 2Израиль
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур 3 : 0Израиль
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур Израиль1 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Израиль2 : 3

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