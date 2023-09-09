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Уругвай - Чили 09 Сентября прямая трансляция

09 Сентября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
Уругвай
Чили

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Чили, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Чили
История личных встреч
30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Чили0 : 2Уругвай
22.06.2021 Кубок Америки Группа А. 3-й тур Уругвай1 : 1Чили
09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Уругвай2 : 1Чили
25.06.2019 Кубок Америки Группа C. 3-й тур Чили0 : 1Уругвай
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Чили3 : 1Уругвай
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай3 : 0Чили
25.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Чили1 : 0Уругвай
19.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Чили1 : 2Уругвай
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 12-й тур Чили2 : 0Уругвай
12.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 3-й тур Уругвай4 : 0Чили
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уругвай2 : 0
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уругвай4 : 1
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Уругвай
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Уругвай
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа H. 3-й тур 0 : 2Уругвай
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Чили
17.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили5 : 0
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили3 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили3 : 2
06.06.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 0Чили

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