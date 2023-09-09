Уругвай - Чили 09 Сентября прямая трансляция
09 Сентября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Чили, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Чили
История личных встреч
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|0 : 2
|22.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 3-й тур
|1 : 1
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|2 : 1
|25.06.2019
|Кубок Америки
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|3 : 1
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|3 : 0
|25.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 0
|19.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|1 : 2
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 12-й тур
|2 : 0
|12.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 3-й тур
|4 : 0
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|02.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа H. 3-й тур
|0 : 2
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|06.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0