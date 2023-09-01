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Бразилия - Боливия 09 Сентября прямая трансляция

09 Сентября 2023 года в 03:45 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
Бразилия
Боливия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Боливия, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 03:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Боливия
История личных встреч
30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Боливия0 : 4Бразилия
10.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Бразилия5 : 0Боливия
15.06.2019 Кубок Америки Группа A. 1-й тур Бразилия3 : 0Боливия
05.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Боливия0 : 0Бразилия
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Бразилия5 : 0Боливия
06.04.2013 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2013 Боливия0 : 4Бразилия
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Боливия2 : 1Бразилия
11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Бразилия0 : 0Боливия
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия2 : 4
17.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия4 : 1
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бразилия
09.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Бразилия
05.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия4 : 1
27.08.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия1 : 2
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия0 : 0
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Боливия
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Боливия
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Боливия

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