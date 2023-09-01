Бразилия - Боливия 09 Сентября прямая трансляция
09 Сентября 2023 года в 03:45 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Боливия, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 03:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Боливия
История личных встреч
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|0 : 4
|10.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 0
|15.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|05.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|0 : 0
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|5 : 0
|06.04.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2013
|0 : 4
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 17-й тур
|2 : 1
|11.09.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 8-й тур
|0 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|05.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|27.08.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0