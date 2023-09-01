Шинник - Черноморец 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
09 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Черноморец, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Хомуха
|Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
|07.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 0
|27.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 3
|29.07.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|22-й тур
|1 : 1
|31.03.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|2-й тур
|0 : 1
|01.11.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|1-й тур
|1 : 1
|08.11.1999
|Чемпионат России Высший дивизион - 1999
|30-й тур
|1 : 1
|03.04.1999
|Чемпионат России Высший дивизион - 1999
|1-й тур
|1 : 0
|01.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|19-й тур
|2 : 1
|18.04.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|4-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1