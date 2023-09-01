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Шинник - Черноморец 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
09 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Шинник
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Черноморец, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
Россия Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
07.11.2011 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Шинник1 : 0Черноморец
27.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Черноморец2 : 3Шинник
29.07.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 22-й тур Черноморец1 : 1Шинник
31.03.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 2-й тур Шинник0 : 1Черноморец
01.11.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 30-й тур Черноморец2 : 1Шинник
16.03.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 1-й тур Шинник1 : 1Черноморец
08.11.1999 Чемпионат России Высший дивизион - 1999 30-й тур Черноморец1 : 1Шинник
03.04.1999 Чемпионат России Высший дивизион - 1999 1-й тур Шинник1 : 0Черноморец
01.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 19-й тур Черноморец2 : 1Шинник
18.04.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 4-й тур Шинник0 : 0Черноморец
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Шинник1 : 0
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Шинник
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Шинник1 : 0
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Шинник
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник1 : 2
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Черноморец
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Черноморец0 : 0
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Черноморец
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Черноморец2 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1Черноморец

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