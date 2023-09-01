Нефтехимик - Кубань 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
09 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Кубань, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Александр Витальевич Григорян
История личных встреч
|13.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 1
|24.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|23.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 3
|09.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0