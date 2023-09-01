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Нефтехимик - Кубань 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
09 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
Нефтехимик
Кубань

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Кубань, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Александр Витальевич Григорян
История личных встреч
13.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Кубань0 : 1Нефтехимик
24.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Нефтехимик0 : 0Кубань
23.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Нефтехимик0 : 3Кубань
09.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Кубань0 : 2Нефтехимик
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 0Нефтехимик
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Нефтехимик1 : 4
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 1Нефтехимик
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Нефтехимик
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 1
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 1Кубань
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Кубань0 : 1
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 0Кубань
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Кубань0 : 0
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Кубань2 : 0

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