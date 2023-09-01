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Морейренсе - Брага 09 Сентября прямая трансляция

09 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Морейренсе
Брага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Брага, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Брага
Брага
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
80 Гана пз Лоуренс Офори
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
11 Бразилия пз Алан де Соуза
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
9 Бразилия нп Андре
19 Португалия нп Жоау Камачу
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Португалия зщ Жозе Фонте
4 Мали зщ Сику Ньякате
19 Испания зщ Адриан Марин
18 Бразилия зщ Витор Карвальо
8 Ливия пз Али Мусрати
14 Гвинея-Бисау пз Альваро Джало
22 Португалия пз Пицци
7 Португалия пз Брума
23 Франция нп Симон Банза
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
10.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Брага2 : 1Морейренсе
30.01.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Брага2 : 0Морейренсе
20.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3Брага
14.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Брага2 : 1Морейренсе
01.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Морейренсе0 : 4Брага
29.01.2020 Португалия - Примейра 18-й тур Морейренсе1 : 2Брага
11.08.2019 Португалия - Примейра 1-й тур Брага3 : 1Морейренсе
06.04.2019 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе1 : 0Брага
01.12.2018 Португалия - Примейра 11-й тур Брага2 : 0Морейренсе
09.03.2018 Португалия - Примейра 26-й тур Брага3 : 0Морейренсе
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 2Морейренсе
21.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 0 : 0Морейренсе
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2
22.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Морейренсе1 : 2
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Брага1 : 1
29.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 1Брага
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 4Брага
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4Брага

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