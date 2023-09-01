Морейренсе - Брага 09 Сентября прямая трансляция
09 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Брага, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Брага
Брага
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
|19
|нп
|Жоау Камачу
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|19
|зщ
|Адриан Марин
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Али Мусрати
|14
|пз
|Альваро Джало
|22
|пз
|Пицци
|7
|пз
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
|Артур Жорже
История личных встреч
|10.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|30.01.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|14.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 4
|29.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2019
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|06.04.2019
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|01.12.2018
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 0
|09.03.2018
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|22.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4