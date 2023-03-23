Казахстан - Северная Ирландия 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
10 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Северная Ирландия, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Северная Ирландия
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Иан Бараклаф
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|0 : 2