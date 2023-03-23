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Казахстан - Северная Ирландия 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
10 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур
Казахстан
Северная Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Северная Ирландия, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Северная Ирландия
Главные тренеры
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
АнглияИан Бараклаф
Северная ИрландияМайкл О'Нил
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСеверная Ирландия0 : 1Казахстан
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турКазахстан0 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСеверная Ирландия0 : 1Казахстан
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й тур0 : 3Казахстан
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турКазахстан3 : 2
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й турКазахстан1 : 2
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й тур4 : 2Северная Ирландия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСеверная Ирландия0 : 1Казахстан
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й тур1 : 0Северная Ирландия
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турСеверная Ирландия0 : 1
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й тур0 : 2Северная Ирландия

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