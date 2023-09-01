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Финляндия - Дания 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
10 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Финляндия
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Дания, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Дания
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2ФинляндиязщАртту Хосконен
4ФинляндиязщРоберт Иванов
3ФинляндиязщРичард Йенсен
17ФинляндиязщНиколай Алхо
14ФинляндияпзКаан Кайринен
11ФинляндияпзРасмус Шуллер
21ФинляндияпзИльмари Нисканен
8ФинляндияпзОливер Антман
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
10ФинляндиянпТеэму Пукки
1ДанияврКаспер Шмейхель
17ДаниязщЙенс Ларсен
4ДаниязщСимон Кьер
2ДаниязщЙоаким Андерсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
7ДанияпзМатиас Йенсен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10ДанияпзКристиан Эриксен
11ДанияпзАндреас Сков Ольсен
21ДаниянпРасмус Хойлунн
20ДаниянпЮссуф Поульсен
Главные тренеры
ФинляндияМаркку Канерва
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й турДания3 : 1Финляндия
12.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа B. 1-й турДания0 : 1Финляндия
15.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Дания2 : 1Финляндия
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й тур0 : 1Финляндия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турФинляндия6 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турФинляндия2 : 0
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й тур0 : 1Финляндия
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й турДания3 : 1Финляндия
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турДания4 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур1 : 1Дания
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турДания1 : 0
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й тур3 : 2Дания
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й турДания3 : 1Финляндия

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