Финляндия - Дания 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
10 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Дания, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Дания
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Артту Хосконен
|4
|зщ
|Роберт Иванов
|3
|зщ
|Ричард Йенсен
|17
|зщ
|Николай Алхо
|14
|пз
|Каан Кайринен
|11
|пз
|Расмус Шуллер
|21
|пз
|Ильмари Нисканен
|8
|пз
|Оливер Антман
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|10
|нп
|Теэму Пукки
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|17
|зщ
|Йенс Ларсен
|4
|зщ
|Симон Кьер
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|7
|пз
|Матиас Йенсен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|11
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|21
|нп
|Расмус Хойлунн
|20
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Маркку Канерва
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|12.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|0 : 1
|15.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|2 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1