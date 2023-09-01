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Фарерские острова - Молдавия 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
10 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 6-й тур
Фарерские острова
Молдавия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Молдавия, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Молдавия
Главные тренеры
ШвецияХакан Эриксон
МолдавияСергей Викторович Клещенко
История личных встреч
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 1-й турМолдавия1 : 1Фарерские острова
07.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа F. 6-й турФарерские острова2 : 1Молдавия
25.03.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа F. 1-й турМолдавия1 : 1Фарерские острова
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й тур2 : 0Фарерские острова
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турФарерские острова1 : 3
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й турФарерские острова0 : 3
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Фарерские острова
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 1-й турМолдавия1 : 1Фарерские острова
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Молдавия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турМолдавия3 : 2
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й тур2 : 0Молдавия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 2-й турМолдавия0 : 0
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 1-й турМолдавия1 : 1Фарерские острова

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