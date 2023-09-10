Литва - Сербия 10 Сентября прямая трансляция
10 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Сербия, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Литва
Сербия
Главные тренеры
|Рейнхольд Брой
|Эдгарас Янкаускас
|Драган Стойкович
История личных встреч
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|2 : 0
|14.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|1 : 2
|10.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|4 : 1
|20.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 6-й тур
|4 : 1
|07.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 1-й тур
|0 : 1
|14.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 7. 11-й тур
|2 : 1
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 7. 3-й тур
|3 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|2 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|1 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|2 : 0