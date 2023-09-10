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Литва - Сербия 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 6-й тур
Литва
Сербия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Сербия, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Сербия
Главные тренеры
ГерманияРейнхольд Брой
ЛитваЭдгарас Янкаускас
СербияДраган Стойкович
История личных встреч
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й турСербия2 : 0Литва
14.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа B. 8-й турЛитва1 : 2Сербия
10.06.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа B. 4-й турСербия4 : 1Литва
20.11.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 6-й турСербия4 : 1Литва
07.09.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 1-й турЛитва0 : 1Сербия
14.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 7. 11-й турЛитва2 : 1Сербия
11.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 7. 3-й турСербия3 : 0Литва
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й турЛитва2 : 2
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й тур2 : 0Литва
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЛитва1 : 1
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи0 : 0Литва
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й турСербия2 : 0Литва
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й турСербия1 : 2
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й тур1 : 1Сербия
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСербия3 : 2
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й тур0 : 2Сербия
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й турСербия2 : 0Литва

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