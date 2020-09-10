00:49 ()
Свернуть список

Албания - Польша 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
10 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 6-й тур
Албания
Польша

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Польша, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Польша
Главные тренеры
БразилияМендес Кампос Жуниор Силвиньо
ПортугалияФернанду Сантуш
История личных встреч
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 2-й турПольша1 : 0Албания
12.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа I. 8-й турАлбания0 : 1Польша
02.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа I. 4-й турПольша4 : 1Албания
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й тур1 : 1Албания
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й тур1 : 3Албания
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й турАлбания2 : 0
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 2-й турПольша1 : 0Албания
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Албания2 : 0
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й турПольша2 : 0
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й тур3 : 2Польша
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиПольша1 : 0
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 2-й турПольша1 : 0Албания
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 1-й тур3 : 1Польша

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close