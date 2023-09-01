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Ирландия - Нидерланды 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
10 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 6-й тур
Ирландия
Нидерланды

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Нидерланды, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Нидерланды
Главные тренеры
ИрландияСтивен Кенни
НидерландыРональд Куман
История личных встреч
27.05.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Ирландия1 : 1Нидерланды
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й тур2 : 0Ирландия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турИрландия3 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й тур2 : 1Ирландия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й турИрландия0 : 1
22.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиИрландия3 : 2
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турНидерланды3 : 0
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. За 3-е местоНидерланды2 : 3
14.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаНидерланды2 : 4 ДВ
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й турНидерланды3 : 0
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 1-й тур4 : 0Нидерланды

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