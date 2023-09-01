Греция - Гибралтар 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
10 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Гибралтар, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Гибралтар
Главные тренеры
|Густаво Пойет
|Хулио Сесар Рибас
История личных встреч
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|10.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. 10-й тур
|4 : 0
|06.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. 1-й тур
|1 : 4
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|3 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3