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Греция - Гибралтар 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
10 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 6-й тур
Греция
Гибралтар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Гибралтар, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Гибралтар
Главные тренеры
УругвайГуставо Пойет
УругвайХулио Сесар Рибас
История личных встреч
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 1-й турГибралтар0 : 3Греция
10.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа H. 10-й турГреция4 : 0Гибралтар
06.09.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа H. 1-й турГибралтар1 : 4Греция
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й тур3 : 0Греция
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й тур1 : 0Греция
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й турГреция2 : 1
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГреция0 : 0
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 1-й турГибралтар0 : 3Греция
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Гибралтар
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й тур3 : 0Гибралтар
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й турГибралтар0 : 3
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й тур3 : 0Гибралтар
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 1-й турГибралтар0 : 3Греция

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