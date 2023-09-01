Черногория - Болгария 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
10 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Болгария, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Болгария
Главные тренеры
|Миодраг Радулович
|Младен Крстаич
История личных встреч
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1
|11.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|0 : 0
|22.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|04.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|1 : 1
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|0 : 1
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 8-й тур
|4 : 1
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 1-й тур
|2 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|0 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|1 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|3 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1