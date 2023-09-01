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Черногория - Болгария 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
10 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 6-й тур
Черногория
Болгария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Болгария, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Болгария
Главные тренеры
ЧерногорияМиодраг Радулович
СербияМладен Крстаич
История личных встреч
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й турБолгария0 : 1Черногория
11.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа A. 7-й турЧерногория0 : 0Болгария
22.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа A. 1-й турБолгария1 : 1Черногория
04.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа G. 6-й турЧерногория1 : 1Болгария
07.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа G. 2-й турБолгария0 : 1Черногория
05.09.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 8. 8-й турБолгария4 : 1Черногория
06.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 8. 1-й турЧерногория2 : 2Болгария
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й тур2 : 2Черногория
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЧерногория1 : 4
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЧерногория0 : 0
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й турЧерногория0 : 2
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й турБолгария0 : 1Черногория
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБолгария0 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турБолгария1 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й тур1 : 1Болгария
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й тур3 : 0Болгария
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 1-й турБолгария0 : 1Черногория

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