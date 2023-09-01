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Венгрия - Чехия 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Венгрия
Чехия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Чехия, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Чехия
История личных встреч
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Венгрия1 : 1Чехия
01.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Чехия1 : 2Венгрия
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 5-й тур 1 : 2Венгрия
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 4-й тур Венгрия2 : 0
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 3-й тур 0 : 0Венгрия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 2-й тур Венгрия3 : 0
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Венгрия1 : 0
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур Чехия1 : 1
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 4Чехия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур 0 : 3Чехия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур 0 : 0Чехия
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 1-й тур Чехия3 : 1

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