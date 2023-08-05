Ленинградец - Динамо Мх 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 21750
10 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Динамо Мх, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Петровский (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Сергей Вячеславович Кирьяков
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|4 : 0
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1