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Ленинградец - Динамо Мх 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 21750
10 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);
ЛенинградецДинамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Динамо Мх, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Петровский (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияСергей Вячеславович Кирьяков
ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 1Ленинградец
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 1Ленинградец
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турЛенинградец1 : 1
12.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турЛенинградец0 : 1
05.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й тур4 : 0Ленинградец
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур0 : 2Динамо Мх
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турДинамо Мх1 : 1
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур0 : 0Динамо Мх
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й тур0 : 1Динамо Мх
06.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й турДинамо Мх0 : 1

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