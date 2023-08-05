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Алания - Тюмень 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Алания
Тюмень

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Тюмень, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турАлания2 : 1
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 1Алания
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур1 : 2Алания
14.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турАлания2 : 0
06.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й тур1 : 0Алания
04.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турТюмень1 : 2
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур1 : 2Тюмень
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турТюмень0 : 0
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й тур2 : 1Тюмень
05.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й турТюмень4 : 0

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