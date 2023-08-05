Алания - Тюмень 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Тюмень, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|4 : 0