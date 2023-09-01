СКА-Хабаровск - Волгарь 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
10 Сентября 2023 года в 08:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Волгарь, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 3
|10.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 1
|29.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 0
|25.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 1
|16.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 0
|23.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 0
|02.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 1
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 1
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|4 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0