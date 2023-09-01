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СКА-Хабаровск - Волгарь 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
10 Сентября 2023 года в 08:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
СКА-Хабаровск
Волгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Волгарь, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
РоссияАнвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
20.05.2023Россия - Мелбет Первая лига32-й турСКА-Хабаровск2 : 0Волгарь
29.10.2022Россия - Мелбет Первая лига16-й турВолгарь1 : 3СКА-Хабаровск
10.04.2022ФНЛ - Первый дивизион32-й турВолгарь1 : 1СКА-Хабаровск
29.09.2021ФНЛ - Первый дивизион14-й турСКА-Хабаровск1 : 0Волгарь
25.11.2020ФНЛ - Первый дивизион24-й турВолгарь0 : 1СКА-Хабаровск
16.08.2020ФНЛ - Первый дивизион4-й турСКА-Хабаровск1 : 0Волгарь
23.04.2017ФНЛ - Первый дивизион33-й турВолгарь0 : 0СКА-Хабаровск
02.10.2016ФНЛ - Первый дивизион15-й турСКА-Хабаровск2 : 1Волгарь
06.05.2016ФНЛ - Первый дивизион35-й турВолгарь0 : 1СКА-Хабаровск
19.10.2015ФНЛ - Первый дивизион17-й турСКА-Хабаровск2 : 1Волгарь
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турСКА-Хабаровск0 : 2
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур4 : 2СКА-Хабаровск
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турСКА-Хабаровск0 : 0
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турСКА-Хабаровск1 : 0
06.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й тур1 : 1СКА-Хабаровск
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турВолгарь1 : 2
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 0Волгарь
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турВолгарь2 : 2
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турВолгарь0 : 1
06.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й тур2 : 0Волгарь

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