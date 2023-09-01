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Енисей - Родина 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Красноярск, Россия), вместимость: 16100
10 Сентября 2023 года в 13:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
Енисей
Родина

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Родина, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияЭдуард Гейнрихович Штейнбрехер
УкраинаДмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
29.04.2023Россия - Мелбет Первая лига29-й турЕнисей0 : 1Родина
09.10.2022Россия - Мелбет Первая лига13-й турРодина0 : 2Енисей
30.09.2020Кубок РоссииГруппа 2Родина3 : 0Енисей
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур2 : 1Енисей
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турЕнисей4 : 2
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур2 : 2Енисей
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турЕнисей2 : 0
07.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й тур2 : 0Енисей
04.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турРодина2 : 0
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур1 : 4Родина
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турРодина1 : 2
12.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й тур2 : 0Родина
06.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й турРодина1 : 1

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