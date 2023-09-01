Енисей - Родина 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Красноярск, Россия), вместимость: 16100
10 Сентября 2023 года в 13:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Родина, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Родина
Москва
Главные тренеры
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|29.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 2
|30.09.2020
|Кубок России
|Группа 2
|3 : 0
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|4 : 2
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1