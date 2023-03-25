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Армения - Хорватия 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
11 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 6-й тур
Армения
Хорватия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Хорватия, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Хорватия
Главные тренеры
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
ХорватияЗлатко Далич
История личных встреч
01.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Хорватия1 : 1Армения
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й тур1 : 1Армения
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й турАрмения2 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й тур2 : 4Армения
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАрмения2 : 2
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 1-й турАрмения1 : 2
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й турХорватия5 : 0
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. ФиналХорватия0 : 0 4 : 5
14.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финала2 : 4 ДВХорватия
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 2-й тур0 : 2Хорватия
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 1-й турХорватия1 : 1

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