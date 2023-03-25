Армения - Хорватия 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
11 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Хорватия, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Армения
Хорватия
Главные тренеры
|Александр Васильевич Петраков
|Златко Далич
История личных встреч
|01.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 4
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|5 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|14.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 4 ДВ
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1