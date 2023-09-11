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Латвия - Уэльс 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
11 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 6-й тур
Латвия
Уэльс

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Уэльс, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Уэльс
Главные тренеры
ЛатвияДайнис Казакевич
УэльсРоберт Пейдж
История личных встреч
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 2-й турУэльс1 : 0Латвия
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й тур5 : 0Латвия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й тур2 : 1Латвия
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й турЛатвия2 : 3
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 2-й турУэльс1 : 0Латвия
22.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 2Латвия
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиУэльс0 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й тур2 : 0Уэльс
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й турУэльс2 : 4
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 2-й турУэльс1 : 0Латвия
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 1-й тур1 : 1Уэльс

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