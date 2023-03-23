Исландия - Босния и Герцеговина 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
11 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Босния и Герцеговина, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Исландия
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Оге Харейде
|Мехо Кодро
История личных встреч
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|3 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|1 : 2
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 7
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|3 : 0