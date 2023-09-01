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Словакия - Лихтенштейн 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
11 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 6-й тур
Словакия
Лихтенштейн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Лихтенштейн, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Лихтенштейн
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
ГерманияКонрад Фюнфштюк
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турЛихтенштейн0 : 1Словакия
07.06.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 6-й турЛихтенштейн1 : 1Словакия
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 2-й турСловакия2 : 0Лихтенштейн
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турСловакия0 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турЛихтенштейн0 : 1Словакия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й тур1 : 2Словакия
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турСловакия2 : 0
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 1-й турСловакия0 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур2 : 1Лихтенштейн
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турЛихтенштейн0 : 1Словакия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й тур2 : 0Лихтенштейн
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турЛихтенштейн0 : 7
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 1-й тур4 : 0Лихтенштейн

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