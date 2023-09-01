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Португалия - Люксембург 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
11 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 6-й тур
Португалия
Люксембург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Люксембург, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Люксембург
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ЛюксембургЛюк Хольтц
История личных встреч
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турЛюксембург0 : 6Португалия
12.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа A. 8-й турПортугалия5 : 0Люксембург
30.03.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа A. 3-й турЛюксембург1 : 3Португалия
17.11.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа B. 10-й турЛюксембург0 : 2Португалия
11.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа B. 7-й турПортугалия3 : 0Люксембург
17.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Люксембург0 : 2Португалия
15.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа F. 12-й турПортугалия3 : 0Люксембург
07.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа F. 1-й турЛюксембург1 : 2Португалия
11.08.2011Товарищеские матчи (сборные)Август 2011Португалия5 : 0Люксембург
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур0 : 1Португалия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 1Португалия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турПортугалия3 : 0
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турЛюксембург0 : 6Португалия
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 1-й турПортугалия4 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турЛюксембург3 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 2Люксембург
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турЛюксембург2 : 0
09.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЛюксембург0 : 1
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турЛюксембург0 : 6Португалия
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С тех пор как Саудовская Аравия вторглась на спортивный рынок, разбрасывая бесконечные миллионы, ведутся непрерывные обсуждения того, как меняется футбольный ландшафт.Заступаемся за Роналду и других звёзд, уехавших на Ближний Восток: Хватит осуждать звёзд, уехавших в Саудовскую Аравию 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Португалия — Люксембург. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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