Португалия - Люксембург 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
11 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Люксембург, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Люксембург
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Люк Хольтц
История личных встреч
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 6
|12.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. 8-й тур
|5 : 0
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|17.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|0 : 2
|11.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|3 : 0
|17.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. 12-й тур
|3 : 0
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. 1-й тур
|1 : 2
|11.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|5 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 6
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|4 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|3 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|2 : 0
|09.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 6
Текстовая трансляция
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С тех пор как Саудовская Аравия вторглась на спортивный рынок, разбрасывая бесконечные миллионы, ведутся непрерывные обсуждения того, как меняется футбольный ландшафт.Заступаемся за Роналду и других звёзд, уехавших на Ближний Восток: Хватит осуждать звёзд, уехавших в Саудовскую Аравию 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Португалия — Люксембург. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.