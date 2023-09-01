Арсенал - Химки 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
11 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Химки, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Химки
Химки
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 0
|11.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|25.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 2