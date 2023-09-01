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Арсенал - Химки 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
11 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Арсенал
Химки

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Химки, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
05.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Химки1 : 2Арсенал
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Арсенал0 : 0Химки
11.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Химки1 : 0Арсенал
25.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Арсенал1 : 1Химки
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 2Арсенал
28.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Арсенал1 : 1
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Арсенал
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Арсенал
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Арсенал2 : 0
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Химки1 : 1
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Химки0 : 0
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 0Химки
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Химки2 : 0
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 2Химки

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