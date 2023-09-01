Торпедо М - Акрон 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
11 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Акрон, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Жозеп Клотет
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|26.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 0
|06.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 1
|12.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 1
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0