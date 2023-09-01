22:19 ()
Свернуть список

Торпедо М - Акрон 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
11 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Торпедо МАкрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Акрон, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Испания Жозеп Клотет
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
26.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Акрон2 : 0Торпедо М
06.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Торпедо М0 : 0Акрон
25.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Акрон1 : 0Торпедо М
21.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Акрон0 : 1Торпедо М
12.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Торпедо М1 : 1Акрон
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 2 : 0Торпедо М
28.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Торпедо М
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1
14.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Торпедо М
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М0 : 1
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Акрон0 : 0
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Акрон1 : 2
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 1Акрон
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 0Акрон
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Акрон1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close