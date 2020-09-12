21:19 ()
Свернуть список

Италия - Украина 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Италия
Украина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Украина, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Украина
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
14ИталиязщДжанлука Манчини
23ИталиязщАлессандро Бастони
3ИталиязщФедерико Димарко
8ИталияпзСандро Тонали
16ИталияпзБриан Кристанте
18ИталияпзНиколо Барелла
7ИталиянпМаттео Политано
17ИталиянпЧиро Иммобиле
20ИталиянпМаттиа Цаканьи
1УкраинаврГеоргий Бущан
2УкраиназщЕфим Конопля
13УкраиназщИлья Забарный
22УкраиназщНиколай Матвиенко
16УкраиназщВиталий Миколенко
17УкраинапзАлександр Зинченко
6УкраинапзТарас Степаненко
8УкраинапзГеоргий Судаков
15УкраинанпВиктор Цыганков
9УкраинанпРоман Яремчук
10УкраинанпМихаил Мудрик
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
УкраинаСергей Станиславович Ребров
История личных встреч
10.10.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Италия1 : 1Украина
29.03.2011Товарищеские матчи (сборные)Март 2011Украина0 : 2Италия
12.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 10-й турУкраина1 : 2Италия
07.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 3-й турИталия2 : 0Украина
30.06.2006ЧМ-2006 - финальный раунд - 20061/4 финалаИталия3 : 0Украина
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й тур1 : 1Италия
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. За 3-е место2 : 3Италия
15.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финала2 : 1Италия
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 2-й тур0 : 2Италия
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 1-й турИталия1 : 2
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й турУкраина1 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й турУкраина1 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й тур2 : 3Украина
12.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 3Украина
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 2-й тур2 : 0Украина
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Итальянская сборная провела первый сентябрьский матч квалификации Евро-2024. И встретилась с хорошо знакомым соперником.Два года назад Северная Македония оставила итальянцев без ЧМ-2022 Спаллетти испортили дебют в сборной Италии. Команда рискует пролететь мимо Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Италия — Украина. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close