Италия - Украина 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Украина, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Украина
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|14
|зщ
|Джанлука Манчини
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|8
|пз
|Сандро Тонали
|16
|пз
|Бриан Кристанте
|18
|пз
|Николо Барелла
|7
|нп
|Маттео Политано
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Цаканьи
|1
|вр
|Георгий Бущан
|2
|зщ
|Ефим Конопля
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|17
|пз
|Александр Зинченко
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|8
|пз
|Георгий Судаков
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Роман Яремчук
|10
|нп
|Михаил Мудрик
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|10.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|29.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|0 : 2
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|1 : 2
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|30.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|1/4 финала
|3 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 3
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
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Итальянская сборная провела первый сентябрьский матч квалификации Евро-2024. И встретилась с хорошо знакомым соперником.Два года назад Северная Македония оставила итальянцев без ЧМ-2022 Спаллетти испортили дебют в сборной Италии. Команда рискует пролететь мимо Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Италия — Украина. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.